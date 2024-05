‘Beyoncé werd vroeger beetje gepest’

De moeder van Beyoncé kijkt met trots terug op het moment dat haar dochter als kind opkwam voor anderen. In een video op Instagram vertelt Tina Knowles (70) dat dat extra bijzonder was, omdat haar oudste dochter als jong meisje erg verlegen was en het zelf ook niet altijd even makkelijk had.

“Beyoncé was erg verlegen en werd een beetje gepest, maar de dag dat ze voor iemand opkwam, deed ze dat niet voor zichzelf, maar voor een ander”, aldus moeder Knowles. “Ik word emotioneel als daar alleen al over praat… ik had niet trotser op haar kunnen zijn.”

De moeder van Beyoncé deed de uitspraken in een video-interview voor het magazine Vogue. Daarin haalt ze ook herinneringen op aan de kindertijd van haar andere dochter, Solange, en ook aan zangeres Kelly Rowland, die ze altijd als een “derde dochter” zegt te hebben gezien.