Céline Dion en Adele delen ontroerende knuffel tijdens concert in Las Vegas

Afgelopen zaterdag vond een bijzonder moment plaats tussen twee topzangeressen in Las Vegas. Céline Dion (56) woonde het concert van Adele (36) bij en zat in het publiek toen Adele haar benaderde. De twee zangeressen omhelsden elkaar hartelijk, waarna beide ontroerd in tranen uitbarstten.

In de video die Adele op Instagram heeft gepost, is te zien hoe de twee zangeressen elkaar innig omhelzen. ‘Vanavond hebben de koninginnen elkaar ontmoet in het Palace,’ klinkt het bij de video.

Na hun begroeting wisselen ze nog wat woorden. “Geef een applaus voor Céline Dion,” roept de Hello-zangeres, waarna het publiek haar een staande ovatie geeft. “Een van mijn favoriete mensen aller tijden,” voegt Adele toe voordat ze haar optreden hervat.

Céline lijdt aan het syndroom van Stiff Person (stijve persoon-syndroom), een zeldzame neurologische aandoening die leidt tot spierstijfheid en spasmen. Haar eerste liveoptreden na de bekendmaking van haar ziekte vond plaats tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs op 27 juli 2024. Daar zong ze ‘L’Hymne à l’amour’ en sprak ze vol emotie over het terugkeren naar het podium

Céline is sinds haar optreden op de Olympische Spelen niet vaak meer in het openbaar verschenen, waardoor haar aanwezigheid op het concert veel emoties oproept bij fans. Veel reacties zijn te zien, zoals: ‘Dit is het liefste moment ooit’, en een ander schrijft: ‘Een uniek moment van pure liefde’.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @ADELEACCESS