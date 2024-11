Zo ruikt Adele: scoor haar exclusieve parfum nu met korting

Altijd al willen ruiken zoals Adele? Haar favoriete parfum, bekend om zijn elegante en iconische geur, is nu binnen handbereik. Goed nieuws. Je shopt hem tijdelijk met korting.

Hét parfum van Adele

Adele is beroemd om haar smaak voor luxe en elegantie en natuurlijk vooral om haar prachtige stem. Haar parfum is daar geen uitzondering op: het is een geur die kracht uitstraalt, maar ook warmte en subtiliteit brengt. De favoriete parfum van Adele, is het klassieke Hypnotic Poison van Dior. Dit parfum is een tijdloze favoriet onder parfumkenners, geliefd vanwege de betoverende combinatie van vanille, amandel en jasmijn. Het is zo’n geur die op de huid blijft hangen en in elke ruimte subtiel zijn aanwezigheid achterlaat.



Waarom deze geur? Hypnotic Poison is niet zomaar een parfum; het heeft een rijke, diepe basis die je niet snel vergeet. Het speelt in op zintuigen met zoete en kruidige tonen, en maakt van iedere drager iemand die indruk achterlaat. Geen wonder dat Adele ervoor kiest.

https://www.tiktok.com/@oliviaolfactory/video/7106580680087309610

Nu met korting shoppen

Het beste nieuws? Dit betoverende parfum van Adele is nu verkrijgbaar met een mooie korting. Van € 78,50 voor € 62,80 bij Douglas. Zo kun je zelf ervaren wat Adele zo onweerstaanbaar vindt aan Hypnotic Poison. Met deze kortingsacties kun je een vleugje glamour en mysterie aan je dagelijkse look toevoegen, net zoals Adele doet.

Hypnotic Poison van Dior

Lees ook: CÉLINE DION EN ADELE DELEN ONTROERENDE KNUFFEL TIJDENS CONCERT IN LAS VEGAS

Foto: Getty Images

Bron: Vriendin