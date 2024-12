Wow-effect gegarandeerd: dit betaalbare kerstitem van Action brengt sfeer in huis

Wil je je huis of tuin een feestelijke kerstsfeer geven zonder de hoofdprijs te betalen? Het metalen led-kerstboompje van Action is dé oplossing. Met 600 warm-witte ledlampjes zorg je in een mum van tijd voor een gezellige, sfeervolle ambiance, zowel binnen als buiten. Een echte eyecatcher die direct indruk maakt!

Wat maakt dit kerstitem zo handig?

Zoek je nog een opvallende kerstitem dat je huis, tuin of balkon doet sprankelen? Dit led-boompje heeft alles wat je nodig hebt voor een geslaagde kerstsfeer:

Buigbare takken: Pas de vorm eenvoudig aan, zodat het boompje altijd perfect staat.

Pas de vorm eenvoudig aan, zodat het boompje altijd perfect staat. Makkelijk te plaatsen: De 10 meter lange kabel geeft je alle flexibiliteit.

De 10 meter lange kabel geeft je alle flexibiliteit. Weerbestendig ontwerp: Het IP44-certificaat betekent dat regen of sneeuw geen probleem is.

Het IP44-certificaat betekent dat regen of sneeuw geen probleem is. Grondpennen inbegrepen: Zo staat het boompje stevig op zijn plek, ook bij harde wind.

Inspiratie voor gebruik

Dit kerstboompje is ideaal voor verschillende momenten en plekken. Zet hem bijvoorbeeld naast de voordeur, zodat gasten zich meteen welkom voelen. Organiseer je een winterbarbecue? Laat het boompje de tafel verlichten en geef het feest een extra gezellige touch. Ook op je balkon komt het prachtig tot zijn recht, vooral als je het combineert met andere kerstdecoraties.

Alleen online verkrijgbaar

Dit kerstitem is exclusief te bestellen via de website van Action. Dat betekent dat je het niet in de winkel vindt, dus wacht niet te lang. Artikelen als deze zijn vaak snel uitverkocht.



Wil je meer informatie over dit budgetvriendelijke kerstitem? Klik op onderstaande button.

Led kerstboom – Lichtboom met takken 170 cm

Lees ook: DEZE 4 ARMBANDEN GEVEN JE FEESTOUTFIT EEN GLAMOUREUZE UPGRADE

Foto: Getty Images

Tekst: Suzanne de Bakker