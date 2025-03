Auto lease in 2025: wat verandert er voor zakelijke rijders?

Tekst: Suzanne de Bakker

De snelweg ziet er in 2025 heel anders uit dan een paar jaar geleden. Waar je voorheen bijna alleen maar diesels en benzineauto’s het straatbeeld zag, komen nu steeds meer elektrische auto’s voorbij. Voor zakelijke rijders is deze verandering nog ingrijpender. De overheid stuurt met stevige fiscale maatregelen op elektrisch rijden en dat merk je in je portemonnee. Als je vandaag de weg opgaat, zie je al dat bijna één op de drie zakelijke auto’s een stekker heeft. Dit jaar zullen dat er nog veel meer worden, nu de bijtellingsvoordelen voor elektrisch rijden weliswaar afnemen, maar nog steeds gunstiger zijn dan voor traditionele brandstofauto’s.

Lease abonnementen worden steeds flexibeler

Het klassieke model van auto’s leasen verandert razendsnel. Waar je vroeger voor vier of vijf jaar vastzat aan dezelfde auto, kiezen steeds meer zakelijke rijders voor flexibele contracten. Kortlopende lease, flexlease en occasions leasen bij Multilease wordt steeds populairder. Deze generatie werknemers wil niet meer vastzitten aan één vervoermiddel, maar schakelt liever tussen auto, ov en fiets. Werkgevers spelen hierop in met mobiliteitsbudgetten in plaats van vaste leasecontracten. Dit geeft medewerkers de vrijheid om zelf te kiezen: soms een luxere auto met minder budget over, soms een bescheiden model met ruimte voor andere vervoersopties.



Hoe zit het met de bijtelling?

Voor iedereen die auto leasen zakelijk overweegt, blijft bijtelling een hoofdbreker. In 2025 is de bijtelling voor volledig elektrische auto’s gestegen naar 17% voor de eerste €30.000 van de cataloguswaarde. Daarboven geldt het standaardtarief van 22%, hetzelfde percentage dat voor alle niet-elektrische auto’s geldt. Dit betekent dat het voordeel van elektrisch rijden kleiner wordt, maar nog steeds aanwezig is. Vooral voor modellen met een gunstige prijs-actieradius verhouding blijft elektrisch rijden financieel interessant. De dagen van 4% bijtelling zijn voorgoed voorbij, maar slim kiezen loont nog steeds.

Ook de laadinfrastructuur wordt beter

De laadinfrastructuur is in 2024 al drastisch verbeterd en dit zal zich doorzetten in 2025. Met meer dan 125.000 publieke laadpunten in Nederland hoef je niet meer bang te zijn om stil te vallen. Voor zakelijke rijders is vooral het laden op kantoor en thuis belangrijker geworden. Werkgevers die laadpalen op de zaak aanbieden en thuislaad oplossingen faciliteren, hebben een streepje voor bij het aantrekken van talent. Slimme laadsystemen zorgen er daarbij ook voor dat je auto laadt wanneer de stroomprijzen laag zijn, vaak ’s nachts. De kosten van laden zijn daardoor voorspelbaarder geworden, wat voor zakelijke rijders een groot voordeel is.