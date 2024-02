Adele moet stem laten herstellen: ‘Borstkas staat in brand’

Adele neemt een aantal dagen rust om haar stem te laten herstellen van wat complicaties, schrijft de Daily Mail in een verslag van een Las Vegas-show van afgelopen weekend. De zangeres bood het aanwezige publiek zelfs haar excuses aan.

“Ik denk dat je het wel kan horen in mijn stem als ik praat en een beetje als ik zing, dat ik een zware nacht heb gehad. En Ursula uit de oceaan is uit mijn borstkas tevoorschijn gekomen vanavond”, zei ze, refererend aan de zware stem van het boosaardige personage uit de animatiefilm De Kleine Zeemeermin. “Ik kan mijn hoge noten niet goed raken. Ik sliep niet goed en mijn borstkas staat in brand.”

“Gelijk na deze show ga ik mijn stem rust geven”, zei ze ook. “Kan je je voorstellen hoe moeilijk het is, als ik drie dagen niet kan praten? Dus ik ga in bed liggen en mijn longen eruit hoesten, om mijn stem rust te geven. Maar niet alleen is mijn partner een enorme kletskous, zo ook mijn zoon. Dus ik moet mezelf opsluiten in een kast of zoiets.”