Roos Schlikker heeft ineens latrelatie door voetbalcarrière zoon (14)

De familiesituatie van schrijfster en journaliste Roos Schlikker ziet er sinds kort anders uit. Ze heeft nu een latrelatie, omdat haar zoon is aangenomen bij voetbalclub Heerenveen, schrijft Schlikker op X.

“Deze week ging m’n 14-jarige uit huis. Op naar Heerenveen. Zijn pa ging mee dus deze week startte ook m’n latrelatie”, schrijft ze. “T maakte me zenuwachtig maar ook vrolijk en opgewonden. Nu is iedereen 1 nachtje op hetzelfde honk. En ben ik opnieuw zenuwachtig vrolijk opgewonden. T is mooi.”

Afwisselen

In een van de reacties vraagt een volger om meer duidelijkheid over de huidige gezinssituatie van de 49-jarige Schlikker. “Mijn zoon is aangenomen bij voetbalclub Heerenveen en mijn man en ik gaan elkaar daar afwisselen”, licht ze toe.