Miljuschka misschien langer te horen op radio: ‘Zou leuk zijn’

Miljuschka Witzenhausen (39) lijkt klaar om haar stem nog langer op de radio te laten horen! Terwijl ze momenteel invalt voor Marieke Elsinga (38) op Qmusic, hint de presentatrice op Instagram dat er wellicht een vast vervolg aan haar radio-avontuur komt.

‘Kunnen we je na deze periode vaker verwachten op de radio?’ vraagt een volger aan de presentatrice. ‘Zou leuk zijn toch?’, antwoordt Miljuschka. ‘Ik heb gesprekken lopen. Met meerdere partijen. Maar het moet wel echt passen en mijn commitment waard zijn. Want ik zal keuzes moeten maken. Aangezien deze marathon van 18-urige werkdagen niet kan blijven doorgaan. Dus dan moet ik iets anders gaan loslaten.’

Miljuschka neemt sinds begin september tijdelijk de plek in van Marieke, die momenteel met zwangerschapsverlof is. Volgende maand maakt ze weer ruimte voor haar terugkeer. Miljuschka gaat verder in haar Instagram Stories: ‘Deze vrouw verstaat haar vak zo goed. Echt ik heb deze maanden eindeloos respect en bewondering voor haar ontwikkeld. Ik vind het enig dat ik er even voor haar mag zitten. Maar straks draag ik het stokje weer over.’

