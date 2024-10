Miljuschka Witzenhausen al 13 kilo afgevallen en zó deed de foodie dat



Miljuschka Witzenhausen let liever niet op de lijn, maar wel op haar gezondheid. Omdat haar cholesterol “door het dak heen ging” moest ze er toch aan geloven en startte ze haar strijd tegen de kilo’s. En met resultaat!

Toen ze begin dit jaar door haar arts werd teruggefloten om haar te hoge cholesterol, woog ze 99 kilo. Inmiddels is ze maar liefst 13 kilo kwijt, schrijft ze tevreden bij kiekjes van haar ‘before en after’-lijf. De vraag ‘hoeveel ben je afgevallen?” heeft ze bewust tien maanden niet beantwoord, “omdat ik echt voor body positivity sta’, benadrukt de foodexpert. “Het liefhebben van mijn lijf en daarbij behorende rollen en putten, heb ik altijd gedaan. Want geluk en zelfvertrouwen zit ‘m NIET in gewicht, kledingmaat en een strakke huid. Ik vond mezelf heerlijk. Dus om die reden wilde ik niet afvallen.”

‘Langzaam en continue’

Maar ja, als je gezondheid op het spel staat, zul je wel moeten. Hoe ze 13 kilo afviel en toch lekker bleef eten? Miljuschka legt haar tactiek uit: “langzaam en continu. Geen gecrash. Iedere dag nog een toetje. Sporten maar niet kapot gaan. Het is geen wedstrijd met mezelf. En mijn liefde voor eten mag nooit op het spel worden gezet. Dus daarin zoek ik mijn balans en route.”