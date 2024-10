Marieke Elsinga binnenkort weer terug bij Qmusic

Marieke Elsinga keert na haar zwangerschapsverlof begin december weer terug bij de ochtendshow Mattie & Marieke van radiostation Qmusic. Dat vertelde de presentatrice zaterdag in RTL Boulevard. Afgelopen week begon Elsinga ook weer met haar tv-werkzaamheden met de eerste opnamedag van het tweede seizoen van het programma The Jump.

“Het is als een rijdende trein waar je op springt met ondertussen kolven en melk in de koelkast zetten”, vertelt Elsinga over haar eerste werkdag. Toch is het werkende leven nog niet helemaal weer begonnen, want na deze draaidagen in de tv-studio “duik ik weer onder”, vertelt ze. “Voor mijn gevoel is echt stoppen met verlof als ik weer elke dag radio maak en dat is pas begin december. Ik heb ook wel weer zin om daar te zitten met Mattie en het hele team.”

Elsinga beviel op 16 augustus van dochter Noa. In 2022 kreeg ze al een zoon, Jip. Op Qmusic wordt Elsinga tijdens haar verlof vervangen door Miljuschka Witzenhausen.