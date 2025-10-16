Eva Jinek en Emma Heesters bekroond met Televizier-Ring Impact

Tekst: Denise Delgado

De spanning was donderdagavond om te snijden in Carré: wie mag de felbegeerde Gouden Televizier-Ring mee naar huis nemen? Eén ding staat vast: de impactprijs kan naar niemand anders gaan dan Eva Jinek (47) en Emma Heesters (29), voor hun aangrijpende interview over Emma’s strijd tegen baarmoederhalskanker. De prijs werd uitgereikt door Beau van Erven Dorens (54).

Met zichtbare emoties stapte Emma het podium op, hand in hand met Eva. “Kanker is iets wat je overkomt en het maakt geen onderscheid in jong, oud, arm, rijk, of bekend of onbekend. En dit keer had ik gewoon pech,” zei ze met trillende stem. Ze richtte zich dankbaar tot Eva: “Lieve Eva, ik wil jou bedanken voor het interview. De manier waarop je de vragen stelde. Je gaf me alle ruimte om mijn verhaal voor de eerste keer op tv te doen, dus dankjewel daarvoor.”

Lees ook: Emma Heesters deelt emotioneel bericht

Award opdragen aan lotgenoten

Emma droeg haar award op aan anderen die met kanker te maken hebben: “Ik ben dankbaar, niet voor de kanker, maar wel voor de kans die het mij heeft gegeven om iets te kunnen betekenen voor een ander en ik wil deze award opdragen aan mijn lotgenoten. Want als jullie in die stoel hadden gezeten bij Eva, dan weet ik zeker dat jullie net zo’n impact hadden gemaakt als ik.”

Tot slot had ze een indringende boodschap voor vrouwen: “Dames, laat dat uitstrijkje maken, want het kan je leven redden.”

Zware behandeltraject

In 2024 maakte Emma bekend dat ze baarmoederhalskanker had. Via sociale media nam ze haar volgers mee in haar zware behandeltraject, vol ups en downs. Toen ze in het voorjaar bij Eva Jinek openhartig vertelde over haar diagnose en herstel, raakte dat een gevoelige snaar bij het publiek. Duizenden vrouwen lieten daarna een uitstrijkje maken, een effect dat zelfs de GGD opviel.

Emma is beter

Maar het verhaal kreeg een lichtpunt: in juli kwam het goede nieuws. Emma is schoon. Tijdens haar optreden bij De Amsterdamse Zomer hield ze trots een bord omhoog met de woorden: ‘Ik ben beter.‘

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @EMMAHEESTERS