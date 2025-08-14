Eva Jinek trouwde in versleten T-shirtjurk

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een groots feest was het niet, maar wél een moment om nooit te vergeten. In 2018 stapte Eva Jinek in het huwelijksbootje, gekleed in een versleten T-shirtjurk en sandalen. Wat begon als een snelle, zakelijke afspraak in het stadsdeelkantoor, werd toch een emotioneel moment.

Het plan was simpel: binnen acht minuten getrouwd, zonder publiek, zonder poespas. Maar het liep anders.

Een stille ceremonie

Samen met partner Dexter van der Voorn besloot Eva vlak voor de geboorte van hun zoon Pax te trouwen, puur om alles juridisch te regelen. ‘We wilden er behalve getuigen verder niemand bij hebben, maar dat vonden onze ouders niet leuk,’ vertelt Eva in LINDA. Toch hield ze voet bij stuk: het moest kort, zakelijk en zonder emoties.

Van balie naar trouwzaal

Gewapend met getuigen, hun broers, en een klein bloemetje, begaven Eva en Dexter zich naar het stadsdeelkantoor. Eva droeg haar comfortabele T-shirtjurk vanwege de hitte en haar hoogzwangerschap. Maar de ambtenaar had andere plannen. ‘Eva Jinek! Ik ga jou trouwen! Ik heb een zaal geregeld kom mee!’ Het snelle baliehuwelijk veranderde plots in een volwaardige ceremonie.

Tranen bij de trouwbelofte

In de zaal werd het onverwacht emotioneel door een speech van de ambtenaar en omdat de twee elkaars handen moesten vasthouden: ‘Ik ben sowieso al iemand die heel makkelijk huilt, maar nu moest ik zó ongelooflijk huilen.’ Ook Dexter hield het niet droog. Wat bedoeld was als een administratieve handeling, werd een dierbare herinnering.

Foto voor de Febo

Het bijzondere moment werd vastgelegd op een foto die Eva liet inlijsten. Het tafereel speelde zich af voor de rode letters van de Febo op het Bos en Lommerplein. De enige plek waar geen mensen liepen. Dexter in spijkerbroek, Eva in haar T-shirtjurk, het bloemetje in de hand.

