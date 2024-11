Eva Jinek: ‘Niet mogelijk zonder mijn man’

Doordat haar man thuisblijft bij de kinderen, kan Eva Jinek haar werk doen. Een offer waar ze hem ontzettend dankbaar voor is. Maar die vorm van hulp is in deze samenwerking voor werkende moeders wel nodig, vertelt ze deze week in Weekend. “Er moeten meer mensen meewerken aan het excelleren van vrouwen.”

Bij Eva Jinek thuis geen traditionele man-vrouwverdeling. Sinds de komst van hun eerste kind Pax is Eva’s man Dexter huisman, zodat zij haar werk kan blijven uitvoeren. Een offer dat niet altijd even prettig is. “Wij hebben het geluk dat we ons dat kunnen permitteren en Dexter heeft dat opgebracht. Het is echt niet altijd uitdagend en leuk om de hele dag thuis te zijn met twee kinderen. Maar zonder Dexter was dit allemaal niet mogelijk.”

Maximaal mama

“De maatschappij heeft altijd de mond vol van gelijkwaardig ouderschap, maar Dexter leeft dat voor en doet het ook daadwerkelijk. En omdat hij het doet, kan ik naar mijn werk.” En als ze thuis is draagt Eva ook absoluut haar steentje bij. “Ik ben vrijdag, zaterdag en zondag de hele dag thuis en kook altijd, ook als ik er niet ben, want dan kook ik vooruit. Ik ben maximaal mama. Maar dat kan niet zonder dat iemand me helpt. Wij willen in Nederland graag dat vrouwen excelleren in de samenleving, maar daar moeten meer mensen aan meewerken en ik heb dat geluk.”

