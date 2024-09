Eva Jinek over nieuw begin: ‘Ik heb regelmatig angst’

Eva Jinek staat aan de vooravond van een nieuw tv-seizoen. Ze is niet meer alleen full-time moeder, maar is ook weer de buis op met een splinternieuwe talkshow: Eva. En dat vindt de doorgewinterde presentatrice best wel spannend, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik wil graag dat het goed gaat.”

Eva Jinek mag dan vergeleken worden met Sonja Barend (“met zo’n compliment ben ik dolgelukkig”), aan de vooravond staan van een nieuw programma gaat haar niet in de koude kleren zitten. “Eva Jinek heeft zeker angst. Regelmatig! In allerlei vormen. De angst voor mijn werk, voor het succes van wat ik maak. In de tijd dat ik nu in de journalistiek zit, is het natuurlijk wel minder geworden, meer beheersbaar.”

Wedstrijdspanning

Vroeger stond ze doodsangsten uit toen ze het journaal moest presenteren. Nu is de angst meer een vorm van druk. “Ik voel absoluut druk, dat heel veel mensen om me rekenen, de verantwoordelijkheid. Ik wil ook graag dat het goed gaat. Dus ja, ik voel wel spanning. Wedstrijdspanning.”

