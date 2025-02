Eva Jinek al jaren stiekem getrouwd: ‘Feest gaat er wel komen’

Tekst: Nicky Molendijk

Eva Jinek is in 2020 ‘in het geheim’ getrouwd met haar grote liefde Dexter. Dat bevestigd de presentatrice voor het eerst. In een interview met Vrouw onthult Eva waarom ze haar grote dag tot nu toe stilhield.

Op basis van documenten was al bekend dat Jinek getrouwd was, maar dat had ze zelf nog niet bevestigd. “Toen ik acht maanden zwanger was, zijn we in een stadsdeelkantoor getrouwd zodat alles wettelijk was geregeld voor ons zoontje”, vertelt Eva over dit moment.

Waarom ze dit tot nu toe niet eerder verteld heeft vertelt ze ook in het interview. “Hoewel ik iedere avond op tv te zien ben, lijkt een bruiloft me onwijs ongemakkelijk.” Volgens Eva was er ook steeds een ‘excuus’ om de bruiloft uit te stellen. “Zwanger, weer zwanger, verhuizing, nieuwe baan…”

Ondanks het stel officieel al een tijdje getrouwd is, zullen ze dit toch nog graag willen vieren. “Een bruiloftsfeest gaat er wel komen. We zeggen nu dat we wachten tot Saaltje oud genoeg is, zodat ze er straks een actieve herinnering aan heeft”, aldus Eva.