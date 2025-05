Emma Heesters deelt emotioneel bericht

BN'ers

Monique Smit open over kinderwens: 'Had voor nog meer kinderen willen gaan'

Monique Smit is erg openhartig over haar kinderwens. Als ze in “een andere tijd” was geboren, had ze liever meer kinderen gehad. Dat vertelt de zangeres aan De Telegraaf. “Moeder worden was altijd mijn grootste droom”, zegt Monique. “En dat ik drie kinderen heb mogen krijgen, was ook altijd mijn wens, maar je moet maar...