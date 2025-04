Eva Jinek ‘ontroerd’ door Emma Heesters

Tekst: Nicky Molendijk

Donderdagavond was Emma Heesters te gast in het programma van Eva Jinek. Hier heeft de zangeres een grote indruk gemaakt op de presentatrice. Op social media schrijft de Eva dan ook een mooie boodschap aan Emma.

“Je hebt me ontroerd met jouw verhaal vanavond. Ik weet zeker dat iedereen die jou zag dat ook heeft gevoeld”, schrijft Jinek. “Alleen maar liefs voor jou”, voegt ze toe.

In het programma Eva vertelde Heesters openhartig over de zware periode die ze achter de rug heeft. In oktober kreeg de zangeres de diagnose baarmoederhalskanker, waar ze inmiddels ook voor behandeld is. “Ik ben nu langzaam dingen aan het oppakken”, zegt Emma. “Ik merk soms, wat ik nu doe, kon ik eerder veel beter.”

Het is volgens Heesters mentaal ook zwaar. “Dan denk ik, ‘Wat een rotverhaal eigenlijk’.” De zangeres weet nu nog niet of ze in remissie is. “Maar ik dacht: als het dan slecht afloopt, dan kan ik hopelijk nog wat betekenen voor andere vrouwen. Dat ze er op tijd bij zijn. Of een voorstadium ontdekken, of misschien wel kanker, maar nog wel goed behandelbaar”, legt ze uit.