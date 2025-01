Toneelregisseur Johan Doesburg op 69-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

Toneelregisseur Johan Doesburg is vrijdag op 69-jarige leeftijd overleden in zijn geboortestad Den Haag. Hij was jarenlang artistiek leider van het Nationale Toneel in Den Haag. Volgens de Theaterkrant koos hij bewust voor euthanasie.

Johan’s familie bracht het nieuws naar buiten via een rouwadvertentie in NRC. Daarbij stond een citaat uit Shakespeares Hamlet: “Bereidheid, daar gaat het om.”

Johan was jarenlang artistiek leider van het Nationale Toneel in Den Haag. Hij begon daar in 1993 als regisseur en bleef actief tot 2015. In die periode bracht hij een breed scala aan toneelstukken op de planken. Hij regisseerde klassiekers zoals Hamlet, Medea en Het huis van Bernarda Alba, maar ook stukken van moderne auteurs als Sarah Kane, R.W. Fassbinder en Enda Walsh. Grote successen behaalde hij met zijn theaterbewerkingen van bekende boeken, waaronder Elementaire deeltjes (2005), Tirza (2010), De prooi (2012) en Het stenen bruidsbed (2014).

Johan Doesburg reikt Blijvend Applaus Prijs uit aan Hans Dagelet in 2018.

‘Does, zoals hij binnen de muren van het gezelschap liefkozend werd genoemd, voelde zich het meest thuis in het repetitielokaal,’ schrijft Het Nationale Toneel op zijn website. ‘Naast hem lagen steevast een pakje sigaretten, een aansteker en een haarborstel voor zijn kenmerkende lange haardos. Wanneer acteurs in een repetitie naar zijn idee goed op dreef waren, tikte hij een paar keer kort met zijn aansteker op tafel, ‘dan hoef ik ze niet uit het ritme te halen’.’

Na zijn vertrek bij het Nationale Toneel werkte Doesburg als freelance regisseur. Zo regisseerde hij Achter het Huis, gebaseerd op het dagboek van Anne Frank en werkte hij in 2022 aan zijn laatste project, Gif. ‘Wij zullen Does missen,’ gaat Het Nationale Theater verder. ‘Zijn verhalen, zijn kritische blik, zijn enorme liefde voor Haags theater, en wensen Betsy en Lodewijk, en iedereen die Johan kende en liefhad, veel kracht.’

Onder zijn leiding wonnen veel acteurs prestigieuze prijzen. Gijs Scholten van Aschat ontving in 1993 de Louis d’Or voor zijn rol in Decadence. Drie jaar later won Victor Löw dezelfde prijs voor zijn vertolking van Soekarno in de gelijknamige voorstelling.

