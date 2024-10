Componist Hans van Hemert (79) overleden

Componist en muziekproducent Hans van Hemert is overleden. Dat bevestigt zijn familie maandag na berichtgeving van De Telegraaf. Van Hemert was onder meer bekend als oprichter van de succesvolle meidengroep Luv’. Hij was 79 jaar.

Van Hemert maakte in 2007 bekend dat hij werd behandeld voor prostaatkanker. In 2023 werd bekend dat er uitzaaiingen waren geconstateerd. Hij is nu aan de gevolgen daarvan overleden. Zijn familie laat weten dat hij maandagochtend in het ziekenhuis Tergooi in Hilversum is overleden. Daar was hij sinds een week opgenomen. “We bewonderen zijn kracht en mentaliteit en zullen ons nu richten op zijn afscheid”, aldus de familie.

De in Voorburg geboren Van Hemert werkte vanaf de jaren zestig in de muziekindustrie. Eerst als zanger, later als producer. Hij werd onder meer bekend om het samenstellen van succesvolle acts, zoals Sandra & Andres en Mouth & MacNeal. Voor die laatste act was hij medeverantwoordelijk voor de wereldhit How Do You Do. Ook produceerde hij voor Ramses Shaffy & Liesbeth List.

Halverwege de jaren zeventig bedacht Van Hemert het trio Luv’ met daarin onder anderen Patty Brard. De groep scoorde hits met liedjes als You’re The Greatest Lover en Trojan Horse. In 1981 stond Van Hemert ook aan de wieg van de band Vulcano. Voor tv-kinderkoor Kinderen voor Kinderen produceerde hij ook enkele liedjes, waaronder het bekende Meidengroep.

In 2017 kreeg Van Hemert voor zijn hele oeuvre de Buma Lifetime Achievement Award.