Manuëla Kemp (61) overleden

Manuëla Kemp is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar echtgenoot weten aan het ANP. Op 7 december raakte de presentatrice in Portugal betrokken bij een ernstig scooterongeluk, waarna ze in een coma werd gebracht. Een kleine week geleden werd bekend dat haar man, in samenspraak met de artsen, besloot om de behandeling te stoppen.

Op 11 januari deelde de echtgenoot van Manuëla Kemp, Tjerk Lammers, een heftige gezondheidsupdate. “Na EEG- en MRI-scans is de schade pas echt duidelijk geworden en dat valt allemaal niet mee,” vertelde hij Privé. “Het deel van de hersenen dat de vitale delen zoals hart en longen aanstuurt, werkt nog wel. Maar het deel dat een mens een mens maakt, en Maan dus Maan, is weg.”

Lees ook: Echtgenoot Manuëla Kemp: ‘We moeten haar laten gaan’

Scooterongeluk

Begin december raakte de actrice, zangeres en presentatrice in de Algarve in Portugal betrokken bij een ernstig scooterongeluk waarbij ze op haar hoofd terecht kwam. De scooter had geen schade, maar de helm was wel kapot. In het plaatselijke ziekenhuis werd ze vervolgens in coma gebracht. De eerste twee weken leek de situatie hoopvol, maar na vijf weken werd duidelijk dat de schade die ze door het ongeluk had opgelopen onherstelbaar was. Afgelopen maandag werd Manuëla overgebracht van Portugal naar Nederland zodat ze hier kon overlijden.