Echtgenoot Manuëla Kemp: ‘We moeten haar laten gaan’

Manuëla Kemp (61) gaat overlijden. “Het einde is in zicht”, zegt haar echtgenoot Tjerk Lammers tegen weekblad Privé. Kemp ligt sinds 7 december in coma nadat zij in Portugal een eenzijdig ongeluk had gehad met een scooter.

“Na EEG- en MRI-scans is de schade pas echt duidelijk geworden en dat valt allemaal niet mee. Het deel van de hersenen dat de vitale delen zoals hart en longen aanstuurt, werkt nog wel. Maar het deel dat een mens een mens maakt, en Maan dus Maan, is weg”, aldus Lammers tegen Privé. “Dat functioneert niet meer en daarmee is haar lot nu bezegeld. Na de klap van het ongeluk, en vijf weken op de ic, is de schade zo groot dat het vast is komen te staan dat we haar zullen moeten laten gaan.”

Volgens Lammers was er weinig hoop in het gesprek met de arts van Kemp. In het gesprek met Privé vertelt hij dat Kemp van de ic is afgehaald en is overgebracht naar medium care. “De bedoeling is wel haar met EuroCross naar Nederland over te brengen, maar dat is dan – en ik kan het nog nauwelijks zeggen – om haar in Nederland te laten overlijden. Er is te veel beschadigd en daardoor is er gewoon geen hoop meer. Ik ga haar twee keer kwijtraken. De eerste keer was gisteren, en straks nog een keer als ze sterft.”

Het is nog niet bekend wanneer de presentatrice en zangeres naar Nederland komt.