Autopsie Liam Payne wijst uit: fatale val geen zelfdoding

Uit de laatste autopsie van Liam Payne blijkt dat de zanger niet helemaal bij bewustzijn was toen hij van een hotelbalkon viel. De voormalige One Direction-zanger had ‘alcohol, cocaïne en voorgeschreven antidepressiva’ in zijn lichaam in de 72 uur voordat hij op 16 oktober overleed na een val van een hotelbalkon in Buenos Aires.

Volgens het toxicologisch rapport was de fatale val van Liam Payne geen zelfdoding. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat een cocktail van verdovende middelen, alcohol en angstmedicatie ervoor heeft gezorgd dat ze zanger per ongeluk van zijn balkon viel. Dat blijkt uit een persbericht van 7 november van het Openbaar Ministerie in Argentinië, dat de definitieve resultaten van toxicologische tests onthulde.

Liam was deels of niet bij bewustzijn

Zo concluderen ze in de verklaring dat de One Direction-zanger ‘deels of volledig bewusteloos’ moet zijn geweest op het moment dat hij viel. ‘Hoewel andere medische gegevens uit de klinische geschiedenis van het slachtoffer nog moeten worden geanalyseerd, kunnen we, door het ontbreken van een verdedigings- of zelfbeschermingsreflex tijdens de val, samen met andere relevante gegevens over zijn gebruik, concluderen dat Liam Payne niet volledig bij bewustzijn was of een merkbare vermindering of verlies van bewustzijn ervoer op het moment van de val.’ Dat wijst erop dat hij niet bewust of vrijwillig sprong. ‘In zijn toestand kon hij simpelweg niet beseffen wat er gebeurde’, laten het OM weten.

Omdat Liam niet volledig bij bewustzijn was, geloven de aanklagers niet dat hij de intentie had om te sterven. Zijn officiële doodsoorzaak zou het traumatisch letsel zijn geweest wat hij opliep door de val. De fatale val had zowel inwendige als uitwendige bloedingen tot gevolg.

Drie verdachten opgepakt

Daarnaast zou ook een ‘fysieke interventie door een derde partij’ uitgesloten zijn. Ondanks deze conclusie werden er afgelopen woensdag wel negen huiszoekingen bedaan, waarbij meerdere apparaten in beslag werden genomen en drie verdachten zijn opgepakt. Hoewel de identiteit van de verdachten niet bekend is gemaakt, zijn de beschuldigingen wel bekend. Zo wordt één van hen beschuldigd voor ‘het in hulpeloze toestand achterlaten van een persoon’ en zouden de andere twee personen zich schuldig hebben gemaakt aan ‘het leveren en faciliteren van verdovende middelen’.

“Naast het sterke bewijsmateriaal dat tot nu toe is verkregen, moet het onderzoek worden voortgezet aangezien, naast andere stappen, de laptop van het slachtoffer – die beschadigd is – en andere apparaten die tijdens het onderzoek in beslag zijn genomen onderzocht moeten worden”, aldus het OM.

Lees ook: Lichaam Liam Payne wordt naar Verenigd Koninkrijk overgebracht

Heb jij vragen over zelfdoding?

Stichting 113: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl .

24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week

Bekijk ook:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES