‘Drie verdachten in zaak rond dood Liam Payne’

Drie mensen zijn aangeklaagd in het onderzoek naar de dood van de voormalig One Direction-zanger Liam Payne. Dat melden Argentijnse media als La Nacion en Ámbito donderdag. Het gaat om een Argentijnse zakenman die bevriend was met Payne, een medewerker van het hotel waar de zanger verbleef en een vermeende drugsdealer.

De drie personen worden volgens La Nacion beschuldigd van “verschillende misdrijven” in verband met de dood van de Britse artiest. De zakenman wordt verdacht van “het in hulpeloze toestand achterlaten van een persoon”, aldus de krant.

Woensdag voerde de politie in Argentinië negen huiszoekingen uit in verschillende delen van Buenos Aires. Uiteindelijk zijn dus drie mensen aangeklaagd.

Payne overleed op 16 oktober op 31-jarige leeftijd. De zanger sprong volgens Argentijnse politie van zijn hotelbalkon in Buenos Aires. Eerder kwam al naar buiten dat hij meerdere soorten drugs in zijn lichaam had, waaronder cocaïne, crack en angstmedicatie. Persbureau Reuters meldde woensdag dat het lichaam van Payne met het vliegtuig is teruggebracht naar zijn geboorteland het Verenigd Koninkrijk.