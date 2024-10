Liam Payne wilde trouwen met vriendin Kate: ‘Mijn hart is gebroken’

Kate Cassidy, de vriendin van Liam Payne, heeft woensdag voor het eerst uitgebreid gereageerd op het overlijden van haar vriend. “Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Mijn hart is gebroken op manieren die ik niet in woorden kan uitdrukken”, schrijft ze op Instagram.

Cassidy had eerder al kort gereageerd op het overlijden, maar was er toen nog niet klaar voor om dat uitgebreid te doen. Payne overleed precies een week geleden na een val van zijn hotelbalkon in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

“Je bent – omdat het me niet lukt om te zeggen ‘was’ – mijn beste vriend, de liefde van mijn leven, en iedereen die je tegenkwam voelde zich net zo speciaal als ik. Je energie was aanstekelijk, verlichtte elke kamer die je binnenliep”, vervolgt Cassidy haar verhaal. Ze schrijft dat “niets hiervan” echt voelt en dat ze haar nieuwe realiteit nog moeilijk kan accepteren.

Deel van mezelf verloren

De 25-jarige influencer voelde zich met haar vriend soms net weer een kind dat vreugde vond in de kleine dingen. “Ik worstel met de vraag hoe ik moet leven in een wereld zonder jou aan mijn zijde”, schrijft ze. “Het voelt alsof ik het beste deel van mezelf ben verloren.”

Payne zou zijn vriendin vlak voor zijn overlijden hebben beloofd dat ze binnen een jaar zouden gaan trouwen en dat ze “altijd samen” zouden blijven, herinnert Cassidy zich. “Liam, ik weet dat we voor altijd samen zullen zijn, maar niet op de manier die we hadden gepland”, besluit ze. “Ik zal van je houden tot het einde van mijn leven en daarna. Ik neem onze dromen en herinneringen overal mee naartoe, waar ik ook ga. Ik ben voor altijd de jouwe.”