Winter vol Liefde krijgt nieuw seizoen en dit zijn de kandidaten

De datingshow Winter Vol Liefde, de wintereditie van de kijkcijferhit B&B Vol Liefde, krijgt een derde seizoen. RTL deelt maandag de acht kandidaten die in het programma op zoek gaan naar de liefde. De derde reeks is begin 2026 te zien.

In het programma zoeken Nederlandse vrijgezellen die naar sneeuwgebieden zijn geëmigreerd naar hun droompartner. Het eerste seizoen werd afgelopen winter uitgezonden. De tweede reeks volgt begin 2025.

Winter Vol Liefde is gebaseerd op het succesvolle B&B Vol Liefde, waarin Nederlandse bed and breakfast-eigenaren die in het buitenland wonen, op zoek gaan naar de liefde. Op dit moment is het vierde seizoen te zien bij RTL en Videoland.

Beeld: RTL