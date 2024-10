Winnen: Grixx Wireless Charger t.w.v. €16,99!

Weekend geeft een Grixx Wireless Charger t.w.v. €16,99 weg. Wil jij kans maken op zo’n handige oplader, waar je je telefoon alleen maar op hoeft te leggen? Vul dan onderstaand formulier in!

Je telefoon opladen gaat met de Grixx Wireless Charger wel heel gemakkelijk. Je zet uw telefoon simpelweg op de standaard en het laden begint meteen, terwijl het scherm voor je ogen steeds in beeld blijft om appjes te ontvangen of te videobellen. Handig voor op uw bureau! De draadloze oplader is geschikt om alle smartphones met een Qi-ontvanger op te laden, zowel Android-toestellen als iPhones. Hij laadt standaard op 5 watt, maar kan tot twee keer sneller laden in combinatie met een snellader. Is voorzien van overheat protection en overvoltage protection en is nog inklapbaar ook. Prijs €16,99.