Viktor Verhulst over Vaderdag: ‘Hecht er niet zoveel waarde aan’

Tekst: Denise Delgado

Viktor Verhulst (30) doet niets bijzonders op Vaderdag. Toch heeft hij een sterke band met zijn vader Gert Verhulst (57). “Mijn vader is mijn beste vriend,” vertelt Viktor aan De Telegraaf.

“Ik kan bij hem terecht voor alles. Of dat nou zakelijk of privé is,” vertelt Viktor trots. “Vandaag is het Vaderdag, maar ik hecht er eigenlijk niet zoveel waarde aan. Want ik ben altijd goed voor hem. Ik zie niet in waarom je juist op deze dag wat bijzonders moet doen.”

De twee delen een hechte vriendschap: ze praten over alles, gaan samen de kroeg in en genieten van mannenmomenten. Viktor gaat verder: “Mijn vader heeft mij altijd vrijgelaten in het werk dat ik wilde doen. Nooit heb ik het gevoel gehad dat ik hem moest evenaren of het beter moest doen. Helemaal zelfs niet. Hij heeft mij altijd het beste gegund”

Ook Gert is dankbaar voor hun band. “Laatst zaten we ergens op een bankje, de zon ging onder met een pintje erbij. Het was voor hem een mooi moment. Dat zegt hij dan ook, dat hij veel waarde hecht aan dit soort momenten.”

Andere tijd

De relatie met dochter Marie is voor Gert even waardevol. “Je kunt mij geen groter plezier doen, zoals de afgelopen maand, dat we samen zijn in Saint-Tropez”. Hij vergelijkt het met zijn eigen jeugd. “Soms denk ik: ‘Had ik ook maar zo’n band met mijn vader gehad.’ Die was erg goed, maar niet dat we samen in de kroeg een drankje gingen doen. Misschien komt het ook wel doordat het toen een andere tijd was.”

