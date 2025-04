Marie Verhulst laat zich ‘niet opjagen’ door droom vader Gert Verhulst

Marie Verhulst (29) geniet volop van haar werk met de iconische Studio 100-hond Samsom. Samen trekken ze langs zalen in Nederland en België, terwijl vader Gert Verhulst (57) stiekem hoopt op een heel ander hoofdstuk in haar leven: hij zou dolgraag opa worden.

In de populaire realityserie De Verhulstjes, die ook in Nederland wordt uitgezonden, is te zien hoe Gert zijn wens voor kleinkinderen meer dan eens uitspreekt. In een eerlijk gesprek met zoon Viktor laat hij merken dat de babykriebels serieus zijn. Ook in hun wekelijkse podcast komt het onderwerp vaak terug.

Toch voelt Marie zich niet onder druk gezet door de herhaalde hints van haar vader. In een interview met Het Laatste Nieuws zegt ze: “Hij mag daarvan dromen, ik laat me niet opjagen”. De Vlaamse actrice en presentatrice geeft aan dat ze haar eigen weg volgt en dat daar nu nog geen kinderen bij horen.

Kinderwens

Toch betekent dat niet dat Marie niet graag kinderen zou willen. “Je weet nooit hoe het leven loopt,” zegt ze nuchter. Voor nu gaat alle aandacht naar haar trouwe viervoeter Samsom. “Als er geen shows zijn, gaat hij dus ook met mij mee naar huis. Bij mij thuis heeft hij zijn vaste plekje,” vertelt ze aan HLN.

Baasje van Samson

Zes jaar geleden nam Marie het stokje over van haar vader als het nieuwe baasje van Samson. Ook broer Viktor speelt een grote rol in haar werk. Zo is hij degene die haar shows schrijft. “Hij kent mij door en door. En hij heeft zelf ook zo’n groot Samson-hart. Dat voel je in alles. Bovendien maakt dat het werken een stuk makkelijker. Hij weet wat ik kan én wat ik wil. Geen eindeloze discussies dus, het klopt gewoon.”

