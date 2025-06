Gert Verhulst heeft coloscopie ondergaan

Tekst: Dunya Diercks

Gert Verhulst heeft onlangs een spannend onderzoek ondergaan, vertelt hij in het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws. Hij heeft een coloscopie, oftewel een inwendig darmonderzoek, laten uitvoeren. Hij legt uit dat hij zijn darmen heeft laten checken omdat darmkanker in zijn familie voorkomt. Gelukkig kreeg hij naderhand goed nieuws.

“Het was allemaal in orde”, vertelt hij tevree. Gert, die 57 jaar is, vindt het belangrijk om zichzelf regelmatig onder de loep te laten nemen en roept anderen op hetzelfde te doen. “Als je darmkanker vroeg genoeg opspoort, is dat eigenlijk helemaal niet zo’n erge kanker. Dat is pas als je er al jaren mee rondloopt en je uitzaaiingen krijgt, dan kan dat fataal zijn. Dus zorg dat je er snel bij bent.”