Viktor Verhulst bezig met eigen realityproject

Viktor Verhulst is bezig met de ontwikkeling van een eigen YouTube-kanaal. “Momenteel zijn we bezig met het maken van een ‘achter de schermen’-serie van mijn dj-carrière”, zegt de 29-jarige presentator in de podcast Achter de schermen.

Verhulst, de zoon van de Belgische presentator Gert Verhulst, laat in de onlineserie ook zijn helikopterlessen zien. De presentator verduidelijkt dat hij geen vlog maakt. “Ik word gefilmd door een cameraman”, legt hij uit. De “thuisbasis van het YouTube-kanaal” is een nieuw kantoor dat Verhulst in Antwerpen heeft gekocht. “In de eerste aflevering geef ik dan ook een kleine rondleiding en van daaruit gaan we verder op avontuur.”

Het is wat het is

De eerste video van Verhulst verschijnt wellicht zondag en anders de zondag daarna. “Het is uiteindelijk ook maar wat het is. Ik ga dus een profiel aanmaken en daar video’s op plaatsen, maar er is geen plan. Ik ga eraan beginnen en we zien wel wat er komt. Ik weet ook nog niet of er elke zondag een nieuwe aflevering zal komen. Vanaf het moment dat de eerste video online staat, kan alles.”

Musicalster

‘De zoon van’ is van alle markten thuis. Zo was hij even musicalster in de voorstelling Vergeet Barbara. Hoe hem dat verging, zie je hieronder.

De Verhulstjes

Verhulst is ook te zien in de realityserie De Verhulstjes, die draait om zijn familie. Dat programma wordt uitgezonden op de Vlaamse commerciële tv-zender Play4. In Nederland is de serie te zien bij streamingdienst Videoland.