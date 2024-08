Vandaag Inside haalt oude leader terug na kritiek

Vandaag Inside heeft donderdag de oude leader in ere hersteld, tot tevredenheid van de vaste teamleden Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

De afgelopen dagen werd een nieuwe versie van de leader volledig afgekraakt door met name Genee en Derksen. De laatste noemde het filmpje woensdag “een wanproduct”, ondanks dat er na de eerste kritiek een aangepaste versie was gemaakt.

Lullig

“Het is een ontzettende lullige samenloop van omstandigheden”, vond Derksen donderdag. “Een van onze naaste medewerkers heeft met de beste bedoelingen dit gedaan om ons te verrassen en wij vinden het kut.” De leader is volgens hem echter “hartstikke bepalend voor de herkenning”. “Deze is prima”, zei hij over de teruggekeerde leader.