Johan Derksen heeft al dertig jaar niet meer gehuild

Johan Derksen heeft niet meer gehuild sinds het overlijden van zijn eerste vrouw. Dat vertelde de 75-jarige voetbalanalist dinsdag in het programma Vandaag Inside. Het gesprek ging over de tranen van de Amerikaanse president Joe Biden op de Democratische conventie.

“Ik ben geen huilebalk”, stelde Derksen. “De laatste keer dat ik gehuild heb, was toen mijn eerste vrouw overleed. Daarna leek het wel alsof de tranen op waren. Toen heb ik heel veel verdriet gehad.” Zijn eerste vrouw Linda Westers overleed in 1992, na een val van een trap. Derksen hertrouwde in 1997.

Derksen voegde hieraan toe dat hij het gevoel van huilen niet mist: “Nee, dat kan ik redelijk beheersen.” Wel stelde hij dat hij de oorlogsfilm Schindler’s List van Steven Spielberg bewust had overgeslagen: “Dan huil ik niet, maar daar slaap ik niet van.”