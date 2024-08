Tom Cruise schittert in spectaculaire sleutelrol tijdens sluitingsceremonie Spelen

Tom Cruise heeft tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs zondagavond zoals verwacht zijn opwachting gemaakt. De Amerikaanse acteur had een rol in het overdragen van de vlag van Parijs aan Los Angeles, waar over vier jaar de Spelen worden gehouden.

Cruise sprong vanaf het dak van het Stade de France aan een koord het stadion in. De atleten op het veld onthaalden hem enthousiast. Vervolgens nam hij de vlag over van turnster Simone Biles, die het dundoek vasthield voor de burgemeester van Los Angeles. De Mission: Impossible-acteur zette de vlag op een motor en reed ermee het stadion uit.

In het opgenomen filmpje dat volgde, was te zien hoe Cruise met motor en vlag door de stad reed richting het vliegveld. Hij reed een vliegtuig in, dat hem naar LA bracht. De acteur sprong daarna uit het vliegtuig en landde bij het bekende Hollywood Sign in de heuvels van Los Angeles. Hij pakte hier de twee O’s in met gekleurd doek en zette er nog drie ringen bovenop, waardoor de olympische ringen werden afgebeeld.

Snoop Dogg weer van de partij

Vervolgens vervoerden diverse bekende Amerikaanse sporters de vlag verder naar het strand. Hier traden Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers en Snoop Dogg op. Laatstgenoemde sloot het optreden af door met de olympische vlag te zwaaien.