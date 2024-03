‘Relatie Tom Cruise gestrand en dat is de schuld van haar ex’

Tom Cruise en zijn vriendin, de Russische Elsina Khayrova, zijn uit elkaar. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite Page Six. Een interview dat Khayrova’s ex aan de Daily Mail gaf, zou de reden zijn.

In het interview vertelde diamantenhandelaar Dmitry Tsvetkov dat Cruise voorzichtig moest zijn met zijn nieuwe vriendin. Tsvetkov waarschuwde Cruise dat hij “zijn ogen en portemonnee open” moest houden.

Lees ook: Tom Cruise weer gelukkig in de liefde

‘Tom wil niet steeds genoemd worden’

Een bron meldt aan Page Six dat het team rond Cruise zich zorgen maakte om deze uitspraken. “Hij is bezig met opnames en kan niet hebben dat hij steeds in de pers wordt genoemd”, aldus de bron. “Het team wilde niet dat de ex-man elke paar weken weer iets vervelends te zeggen had.”

Drie keer getrouwd

De 61-jarige acteur en de 36-jarige Khayrova werden in december voor het eerst samen gezien. Cruise is in zijn leven drie keer getrouwd geweest. Van 1987 tot 1990 met Mimi Rogers, van 1990 tot 2001 met Nicole Kidman en van 2006 tot 2012 met Katie Holmes.

Beeld: Getty Images