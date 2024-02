Tom Cruise weer gelukkig in de liefde

Tom Cruise (61) zou weer een relatie hebben. Volgens de Britse krant Daily Mail gaat het om de Russische 36-jarige Elsina Khayrova.

De twee werden in december voor het eerst samen gezien. Inmiddels zouden de twee veel tijd met elkaar doorbrengen in het luxe appartement van Khayrova in Londen. De acteur en zijn vermeende nieuwe vriendin waren recent allebei bij Air Ambulance Charity in Londen, maar kwamen daar wel apart aan.

Cruise is in zijn leven drie keer getrouwd geweest. Van 1987 tot 1990 met Mimi Rogers, van 1990 tot 2001 met Nicole Kidman en van 2006 tot 2012 met Katie Holmes.