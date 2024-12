Tjitske Reidinga gelast meerdere theatervoorstellingen af

Tjitske Reidinga heeft de laatste anderhalve week meerdere theatershows afgelast. Donderdagavond zegde ze nog een show in Deventer af.

“Het klopt inderdaad dat er een aantal voorstellingen niet zijn doorgegaan”, aldus een woordvoerster van Reidinga. Een reden voor het afzeggen van de shows geeft de woordvoerster niet. “We verwachten aan het einde van deze week meer informatie te hebben over de voortgang van de tournee.”

Portret

De 52-jarige actrice speelt haar soloshow Portret in meerdere theaters in Nederland. De eerstvolgende show staat zaterdag gepland in het Posthuis Theater in Heerenveen. Zondag staat Heerenveen op het programma.