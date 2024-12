Taylor Swift schenkt €240.000 aan educatiecentrum: ‘Gulle donatie’

Taylor Swift (35) heeft met een genereuze gift een educatiecentrum in Kansas City, Missouri, ondersteund. Op X spreekt het centrum zaterdag zijn dank uit voor de donatie van 250.000 dollar van de zangeres.

‘Bedankt Taylor Swift dat je onze feestdagen nog mooier hebt gemaakt! Jouw vriendelijkheid en gulle donatie van 250.000 dollar betekenen enorm veel voor onze kinderen en hun families,’ schrijft Operation Breakthrough bij een video waarin kinderen Taylor warm bedanken.

✨ Thank you, @taylorswift13 , for making our holiday season shine even brighter! Your kindness and thoughtful 250K donation means the world to our children and families. pic.twitter.com/5t577qfxyz