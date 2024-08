Snoop Dogg geniet geheel in stijl van dressuur op Olympische Spelen

Snoop Dogg kan geen genoeg krijgen van de Olympische Spelen. De rapper liet zich zaterdag opnieuw zien in het publiek, dit keer in vol ornaat bij het dressuur in Versailles.

De artiest zat langs de ring alsof hij elk moment zelf mee kon doen. Ondanks het ontbreken van Amerikaanse dressuurruiters moedigde hij met een cap op zijn hoofd en in een jasje de deelnemers aan. In Versailles komt wel het Nederlandse team in actie.

Fakkeldrager

In de afgelopen week bezocht Snoop Dogg al talloze andere wedstrijden op de Spelen in Parijs. Ook was hij vlak voor de openingsceremonie een van de fakkeldragers in Saint-Denis bij Parijs.