Flinke kritiek op Snoop Dogg als olympische fakkeldrager: ‘Drugsverslaafde rapper’

Rusland heeft kritiek geuit op de opening van de Olympische Spelen. Die zou een “enorme mislukking” zijn. Ook rapper Snoop Dogg kreeg ervan langs, net als ander entertainment dat de Fransen vrijdag aan de kijkers voorschotelden.

Maria Zacharova, een hoge woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zette een lange lijst met kritiekpunten op Telegram. Die gaan over de organisatie, maar ook over de inhoud van de ceremonie.

Zo heeft Zacharova kritiek op het wereldbeeld dat ze in de opening meende te zien. Ze beschouwt het als een mislukking dat de “drugsverslaafde rapper” Snoop Dogg de fakkel mocht dragen. Ook zegt ze dat bij een scène die visueel aan Het Laatste Avondmaal deed denken “de Apostelen werden afgebeeld als travestieten”. “Omdat de Olympische ringen kleurrijk zijn, vinden ze in Parijs duidelijk dat je er maar één grote gayparade van moet maken.”

Rusland is door de Russische inval in Oekraïne niet vertegenwoordigd. Russische sporters kunnen alleen deelnemen onder strenge voorwaarden en onder neutrale vlag. De openingsceremonie was niet te zien op de Russische televisie. Zacharova beweert dan ook dat ze niet heeft gekeken.