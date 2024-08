Patty Brard ontspringt dans tijdens noodweer op Ibiza

Patty Brard heeft geen last van het hevige noodweer op Ibiza, waar zij met haar man Antoine woont. Het stel heeft alleen last van de regen, meldt Brard op Instagram.

“Wij zitten ietwat meer in t binnenland dus hebben nergens last van, alleen van de regen!”, schrijft Brard. “Sterkte voor alle mensen op t water, in de havens en op de stranden! Effe boodschappen doen en zo weer mijn bed in!”

Jachten op rotsen geklapt

Het is erg slecht weer op de Balearen, de Spaanse eilandengroep waar Ibiza bij hoort. Het waait flink met windstoten van zeker 100 kilometer per uur. Vanaf het eiland werden beelden gedeeld van zeilboten en luxe jachten die in de haven op elkaar en op de rotsen klapten door het noodweer. Het noodweer houdt naar verwachting nog een paar dagen aan.