Patty Brard: ‘Wonder dat ik er nog ben’

Patty Brard vindt het na het zien van de dramaserie PATTY “een wonder” dat ze nog leeft. “Toen ik alle drank en drugs voorbij zag komen in PATTY schrok ik echt. Jezus, Brard!”, zegt ze in gesprek met het AD.

Inmiddels is de presentatrice en oud-zangeres veranderd, zo vertelt ze. “Ik heb thuis bij Antoine in Almere en op Ibiza een heerlijk rustige basis gevonden. Ook in mezelf.” In de serie is Brard echter veelal met een sigaret in haar hand of etend te zien. “Het is een wonder dat ik er nog ben. Hoe dom. En ook zo zonde van mijn tijd, al die feesten en partijen.”

De televisiepersoonlijkheid had “geen rem” meer, zo vertelt ze. Daarom besloot ze zes jaar geleden te stoppen met drinken, drugs gebruiken, roken en veel eten. Vooral wijn was een grote valkuil voor Brard. “Daar heb ik het meeste geld aan uitgegeven. Sigaretten gaan op, drugs moet je bestellen, maar er is altijd wel ergens wijn.”

Spijt heeft Brard niet van de manier waarop ze haar leven toen invulde. “Al die ervaringen hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben.”