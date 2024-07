Montana Meiland: ‘Ik heb helemaal geen zin in mannen’

Na haar breuk met Dirk eind 2022 heeft Montana Meiland nog even geen behoefte aan een nieuwe man in haar leven, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik ben gewoon blij met hoe mijn leven nu is. Ik doe wat ik leuk vind en zie het verder wel.”

Montana en Dirk waren acht jaar samen, maar toen was de koek echt op. Montana is inmiddels al meer dan anderhalf jaar vrijgezel en als het aan haar ligt komt daar voorlopig ook nog geen verandering in. “Ik heb geen contact met mannen. Nee hoor, mij niet bellen, nog steeds niet. Ik heb daar helemaal geen zin in. Ik ben gewoon blij met hoe mijn leven nu is. Ik doe wat ik leuk vind en zie het verder wel.”

Het enige contact dat Montana nog met Dirk heeft is puur zakelijk. “We hebben nog steeds het wijnbedrijf samen. En hij komt wel eens een praatje maken in de winkel. Na een relatie loopt het contact af en dan stopt het, dat is oké. Voor hem ook, denk ik.”

