Marieke Elsinga bevallen van tweede kind

Marieke Elsinga is bevallen van haar dochtertje, schrijft ze maandag op Instagram. De Qmusic-dj zegt samen met haar partner Sander “supertrots” te zijn. Het kindje heeft de naam Noa gekregen.

“Op vrijdag 16 augustus om 16.16 uur is Noa geboren. Voluit heet ze Noa Maria Anna, vernoemd naar haar beide oma’s”, deelt Elsinga bij een foto van haar en de kleine. “Ze is thuis geboren en haar grote broer Jip heeft haar meteen ontmoet en is zó lief. “Noa aaien, Noa knuffelen, Noa kusje geven”. Sander en ik zijn supertrots en Kiki vindt alles prima”, besluit de 38-jarige dj. Kiki is de kat van de dj.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marieke Elsinga (@mariekeelsinga)

Lees ook: Miljuschka Witzenhausen vervangt Marieke Elsinga op Qmusic

Elsinga beviel in november 2022 van zoontje Jip.