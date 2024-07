Miljuschka Witzenhausen vervangt Marieke Elsinga op Qmusic

Miljuschka Witzenhausen gaat tijdelijk aan de slag voor de ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic. Ze vervangt vanaf begin september Marieke Elsinga die met zwangerschapsverlof gaat, heeft het radiostation maandag bekendgemaakt.

De 38-jarige Witzenhausen heeft nog geen eerdere radio-ervaring. De presentatrice begon haar carrière bij tv-muziekzender TMF. De laatste jaren is ze vooral actief als tv-kok en culinair expert.

“Ik voel mij vereerd dat ik de komende maanden de plek van Marieke bij Qmusic mag innemen”, zegt Witzenhausen, die begin dit jaar al eens als sidekick van Mattie Valk te horen was. “Dat smaakte naar meer. Er zit een geweldig team dat goed op elkaar is ingespeeld en Marieke heeft de allerleukste plek van iedereen. Ik zie het als een mooi avontuur en een kans waar ik alleen maar ja op kon zeggen.”

Parijs

Elsinga maakte in februari bekend dat ze in verwachting is van een tweede kindje. Ze is in augustus uitgerekend.

Volgende maand maakt Valk de ochtendshow tijdelijk met Domien Verschuuren. Het programma wordt tijdens de Olympische Spelen vanuit Parijs gemaakt.