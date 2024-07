Lady Gaga verklapt tegen Franse premier: dit is mijn verloofde

Na maanden van geruchten lijkt Lady Gaga te hebben bevestigd dat ze gaat trouwen met haar vriend Michael Polansky. Op de Olympische Spelen in Parijs stelde ze hem voor als haar verloofde, is te zien in een video die rondgaat op sociale media.

Gaga zat zondag met Polansky op de tribune in het zwemstadion waar ze werd begroet door de Franse premier Gabriel Attal. Daarna stelt ze haar vriend voor. “Dit is mijn verloofde”, is te horen in de video.

Lady Gaga seems to be engaged after introducing boyfriend Michael Polansky as “my fiancé” to the French Prime Minister. pic.twitter.com/SsZmseVaWG — Pop Base (@PopBase) July 28, 2024

Sinds dit voorjaar wordt volop gespeculeerd over een mogelijk aanstaand huwelijk tussen de 38-jarige Gaga en Polansky. De zangeres, die vrijdag optrad tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen, werd toen gespot met een grote diamanten ring om haar vinger.

Lees ook: Lady Gaga is dankbaar voor optreden Olympische Spelen

Twee keer eerder verloofd

Gaga was al twee keer eerder verloofd, maar tot een bruiloft kwam het niet. Met Polansky is ze sinds 2019 samen.