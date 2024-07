Lady Gaga is dankbaar voor optreden Olympische Spelen

Lady Gaga is zeer dankbaar dat ze mocht optreden tijdens de opening van de Olympische Spelen zaterdag. De zangeres heeft altijd een bijzondere band gevoeld met Frankrijk, schrijft ze op X. “Ik wilde niets liever dan een optreden neerzetten dat het hart van Frankrijk zou opwarmen, dat Franse kunst en muziek viert en dat iedereen doet denken aan een van de meest magische steden op aarde; Parijs.”

Volgens Lady Gaga werkten verschillende Franse bedrijven mee aan de act. De pompons kwamen van het cabarettheater Le Lido en modebedrijf Dior werkte mee aan de kostuums. Lady Gaga zegt dat ze hard heeft gewerkt om de choreografie te leren. “Ik repeteerde eindeloos om een vrolijke Franse dans in te studeren, waarbij ik wat oude technieken oppoetste”, aldus de zangeres. Daarbij zegt ze dat ze vroeger op een Frans feest danste in New York voordat ze doorbrak.

Daarnaast moedigt ze de Olympische sporters aan. “Het is de hoogste eer om voor jullie te zingen en jullie aan te moedigen!! Ik moet altijd huilen als ik de Olympische Spelen kijk! Jullie talent is onvoorstelbaar. Laat de Spelen beginnen!”