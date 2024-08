Kees Boot: ‘GTST geeft mij zekerheid’

De kinderen van Kees Boot vinden het maar gek dat hun vader op straat herkend wordt. Maar door zijn rol in GTST gebeurt dit regelmatig, vertelt hij deze week in Weekend. “Ze hebben ermee leren leven.”

Zekerheid is maar lastig te krijgen in het acteervak, vindt Kees. En daarom is zijn rol in GTST zo belangrijk voor hem. “Het geeft me in ieder geval een meerwaarde dat het me zekerheid geeft, wat in mijn vak best lastig is om te hebben. Dus dat is heel fijn. En ook nog eens een keer hartstikke leuk, ik heb het er écht erg naar mijn zin.”

Lees ook: Achter de schermen bij de zomercliffhanger van GTST: wie viel er écht in het water?

Herkend op straat

Kees’ kinderen zijn er totaal niet mee bezig dat hun vader in een dagelijkse soap te zien is. Al valt het hen wel op dat hij steeds vaker herkend wordt op straat. “Ze vinden het af en toe raar als mensen me herkennen. Dat is nu door GTST wel ietsje heftiger geworden. Maar ik ben altijd al wel herkend op straat, daar hebben ze mee leren leven.”

Lees het hele interview met Kees Boot, waarin hij onder meer bekentenissen doet over over zijn chagrijnige gedrag thuis wanneer hij op het toneel staat, in Weekend nummer 33, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.