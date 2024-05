Achter de schermen bij de zomercliffhanger van GTST: wie viel er écht in het water?

Elk jaar kijken Goede Tijden, Slechte Tijden-fans er weer reikhalzend naar uit: de zomercliffhanger. Dit jaar gebeuren er in de levens van meerdere personages op de valreep desastreuze dingen, maar voor de acteurs achter deze personages was het niet alléén afzien…

Babette van Veen (Linda), Jette van der Meij (Laura) en Caroline De Bruijn (Janine) gingen hun – mogelijke – noodlot namelijk tegemoet op het zonnige Curaçao. Daar ging Jette’s personage Laura, die lijdt aan Parkinson, te water nadat ze haar medicatie was vergeten. Maar, oplettende kijkers, was het wel ‘Laura’ die in het water viel..?

Je ziet het in de video hieronder:

Beeld: RTL