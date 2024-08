Jeopardy-zanger Greg Kihn (75) overleden

Zanger Greg Kihn is dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De doodsoorzaak waren complicaties als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

Kihn scoorde internationale hits met nummers als Jeopardy en The Breakup Song (They Don’t Write ‘Em). De artiest stond erom bekend dat hij een woordgrapje gebruikte bij het uitbrengen van albums. Zo bracht hij albums uit als Next of Kihn (1978), RocKihnRoll (1981), Kihntinued (1982), Kihntagious (1984) en Rekihndled (2017).

Auteur

Later in zijn leven schreef Kihn ook boeken. Hij begon zijn literaire carrière met het boek Horror Show (1996). Met het boek maakte Kihn kans op de prestigieuze Bram Stoker Award, voor Beste Eerste Boek. Daarna volgden nog enkele boeken.