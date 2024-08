Humberto Tan durft volgend jaar ‘best wel’ mee te doen aan Slimste Mens

Humberto Tan staat er best voor open om volgend jaar mee te doen aan De Slimste Mens. Dat zei de presentator donderdagavond in zijn Olympische Spelen-talkshow Humberto à Paris, waar onder anderen toekomstig Slimste Mens-presentator Herman van der Zandt te gast was.

“Ik heb in een heel ver verleden meegedaan, maar dat was in België”, vertelt Tan wanneer hem wordt gevraagd of hij wel eens heeft meegedaan. Van der Zandt ziet zijn kans schoon: “Volgend jaar heb ik vast wel plek voor je, als je aan de Nederlandse versie mee wil doen.”

Lees ook: Humberto Tan zou Olympische Spelen-talkshow met Matthijs maken, maar trok zich terug

Roemloos ten onder

Van der Zandt neemt vanaf volgend jaar de presentatie over van Philip Freriks. Als Tan daadwerkelijk meedoet, schat hij zijn kansen niet goed in. “Ik wil best wel meedoen hoor, bij jou Herman”, zegt de presentator. “En dan roemloos in de eerste ronde eruit.”

Beeld: Reni van Maren